<h3>\r\nSonne am Mittwoch, Regen kündigt sich an<\/h3>Der heutige <b>Mittwoch<\/b> startet in Südtirol vielerorts recht sonnig. Im Laufe des Nachmittags ziehen aus Südwesten jedoch zunehmend Wolkenfelder auf. Am Abend und in der Folgenacht kann es örtlich etwas regnen.<BR \/><BR \/>Die Temperaturen bleiben dabei noch angenehm: Sie erreichen 17 Grad im oberen Pustertal und bis zu 22 Grad im Unterland.<h3>\r\nDonnerstag bringt Regen und kräftigen Nordwind<\/h3>Am morgigen <b>Donnerstag<\/b> zeigt sich das Wetter von seiner unbeständigen Seite. Der Tag verläuft trüb und zeitweise nass. Erste Regenschauer sind bereits in der Früh und am Vormittag möglich, vor allem in den Südstaulagen.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag und Abend breitet sich der Regen schließlich auf das ganze Land aus. Mit dem Durchzug einer Kaltfront frischt am Abend zudem teils kräftiger Nordwind auf. In den Bergen fällt Schnee.<h3>\r\nFreitag wird ruhiger<\/h3>Am <b>Freitag<\/b> bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Der kräftige Nordwind lässt im Laufe des Tages nach, die Wetterlage beruhigt sich damit allmählich wieder.<h3>\r\nFreundlicheres Wochenende<\/h3>Pünktlich zum Wochenende zeigt sich die Sonne wieder häufiger. Am <b>Samstag<\/b> ziehen zwar noch einige Wolken durch, insgesamt überwiegen aber die freundlicheren Phasen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> bleibt es teils sonnig. Mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad steht einem freundlichen Wochenendausklang wenig im Weg.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>