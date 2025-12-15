Das Fahrzeug war gegen 3:30 Uhr nachts bei Franzensfeste auf dem Bahndamm im Einsatz, um einen Unterführungsbau im Rahmen der Arbeiten für den Brennerbasistunnel durchzuführen, als es sich plötzlich stark neigte und entgleiste <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-fahrzeug-entgleist-bahnlinie-zwischen-bozen-und-brenner-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Der Arbeiter auf dem Wagen brachte sich in Sicherheit, blieb unverletzt und löste den Alarm aus. <BR \/><BR \/>Während der Bergungsarbeiten des Servicewagens kam es zu Verzögerungen und Ausfällen im Zugverkehr. Um 16:30 Uhr wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen. <BR \/><BR \/>Es kann aber trotzdem weiterhin zu Verspätungen kommen.