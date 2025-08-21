Am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr war es auf Höhe des Stadtviertels Cristo Re zu einem Zusammenprall zwischen einigen Waggons eines Güterzuges und einem Regionalzug gekommen. <BR \/><BR \/>Aus ungeklärter Ursache sollen sich einige Waggons eines Güterzuges bei einem Manöver gelöst haben und gegen den Regionalzug, der vor einer Ampel auf die Weiterfahrt wartete, geprallt sein. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. <BR \/><BR \/>Nun hat die Trientner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Lokführer des Güterzugs aufgenommen. Ihm wird ein fahrlässig begangenes Gefährdungsdelikt vorgeworfen. Die Ermittlungsakten liegen dem leitenden Staatsanwalt Alessandro Clemente bereits vor.<BR \/><BR \/>Indes hat auch Verkehrsminister Matteo Salvini dazu aufgerufen, rasch Ermittlungen zur Unfallursache einzuleiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203159_image" \/><\/div>\r\n