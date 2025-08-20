<BR \/><BR \/>Auf der Höhe des Stadtviertels Cristo Re in Trient kam es auf der Brennerbahnlinie am heutigen Vormittag zu einem Zugunfall. Aus ungeklärter Ursache fuhr ein Regionalzug ersten Informationen zufolge gegen einen Güterzug. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte sind vor Ort – ersten Informationen zufolge verzeichnete man keine Schwerverletzten. Indes hat der Unfall den Bahnverkehr zwischen Trient und Mezzocorona lahmgelegt. Auch am Bozner Bahnhof werden bereits Ausfälle und Verspätungen verzeichnet. <BR \/><BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>