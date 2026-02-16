Der Unfallhergang werde noch untersucht, sagte der Polizeisprecher. Nach Angaben des Unternehmens Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS), das die betroffene Verbindung betreibt, war die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen. Die Sprecherin der BLS gab dazu keine weiteren Details bekannt.<BR \/><BR \/>Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos warnte vor großer Lawinengefahr in weiten Teilen der Schweizer Alpen. Als Grund wurden große Mengen an Neuschnee sowie der vom Wind verfrachtete Triebschnee genannt. Lawinen könnten spontan abgehen, also auch ohne menschliche Einwirkung, hieß es.<BR \/><BR \/>Von dem Vorfall vom Montag betroffen war laut Polizei die Linie RE1, die zwischen Bern und Brig verkehrt. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte eine Lawine einen Abschnitt der Kantonsstraße zwischen dem Lötschental und der Ebene auf Höhe von Goppenstein verschüttet. Der Straßenverkehr und der Autotransport am Lötschberg waren mehrere Stunden lang unterbrochen.