Am vergangenen Samstag hatte bereits eine vorübergehende Sperrung während des Reservierungswechsels um 17.00 für Aufsehen gesorgt und viele Besucher auch in Angst versetzt, weil sie über den Grund für die Maßnahmen nicht informiert wurden.<BR \/><BR \/> Am Mittwoch konnte die Wiesn dann zunächst gar nicht öffnen, weil eine Bombendrohung gegen das Festgelände vorlag ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bombendrohung-gegen-die-wiesn-was-wir-wissen-und-was-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben berichtet)<\/a>. Das Fest startete dann mit mehrstündiger Verzögerung.