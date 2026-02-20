Durchgeführt werden die Arbeiten im ersten Steilstück oberhalb des Stadtzentrums, das unmittelbar vom Oswaldweg abgeht. „Die Arbeiten werden voraussichtlich rund drei Monate in Anspruch nehmen, sofern es nicht zu witterungsbedingten oder anderen unvorhergesehenen Verzögerungen kommt“, erklärt die Gemeinde Bozen. Während der Arbeiten sei der betroffene Abschnitt vorübergehend nicht zugänglich. Die übrige Oswaldpromenade bleibe jedoch frei begehbar. Die Kosten für die Sanierung dieses Abschnitts der Promenade belaufen sich auf 256.155,62 Euro.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Die Oswaldpromenade ist einer der beliebtesten und schönsten Spazierwege, die wir in und um Bozen haben,“ so Umweltstadtrat Marco Caruso. „Die Arbeiten sind notwendig, damit der Weg wieder in aller Sicherheit und ohne Stolpergefahr begangen werden kann. Gleichzeitig wollen wir mit diesen Eingriffen den landschaftlichen Reiz und die prägenden Besonderheiten der Promenade erhalten. Bozen ist von einem einzigartigen, beinahe vollständig erschlossenen Promenadenring umgeben. Diese Spazierwege sind ein identitätsstiftendes Merkmal dieser Stadt und eine touristische Sehenswürdigkeit, vor allem aber eine wichtige Lebensader für die Menschen, die in dieser Stadt wohnen.“