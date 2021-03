Zugeschnappt: Bidens Hunde müssen aus dem Weißen Haus ausziehen

Unerwarteter Ärger für Joe und Jill Biden: Das amerikanische First Couple musste seine beiden deutschen Schäferhunde, Major und Champ, in sein Haus in Delaware zurückschicken, nachdem einer der beiden Hunde im Weißen Haus einen Mitarbeiter gebissen hatte.