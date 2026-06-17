Grund für die Einschränkungen auf der Brennerbahnlinie, Liniennummer 100, ist ein defekter Güterzug, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it“<\/a> berichtet. Zwischen Franzensfeste und Sterzing sind Zugfahrten daher nur eingeschränkt möglich. Es kommt zu Verspätungen.<BR \/><BR \/>Auch auf der Bahnlinie 400 Pustertalbahn gibt es zu mehrere Zugausfälle. Grund dafür ist eine Zugstörung.<BR \/><BR \/>Betroffen sind folgende Verbindungen der Pustertalbahn;<BR \/><BR \/>-Der SAD-Zug Nr. 1867 von Franzensfeste nach Lienz (Abfahrt 13:51 Uhr) fällt zwischen Innichen und Lienz aus.<BR \/><BR \/>.Der SAD-Zug Nr. 1871 von Franzensfeste nach Lienz (Abfahrt 14:15 Uhr) fällt zwischen Franzensfeste und Innichen aus.<BR \/><BR \/>-Der SAD-Zug Nr. 1880 von Lienz nach Franzensfeste (Abfahrt 16:33 Uhr) fällt aus.<BR \/><BR \/>-Der SAD-Zug Nr. 1889 von Franzensfeste nach Innichen (Abfahrt 19:21 Uhr) fällt aus.