Zugstreik am Wochenende – Ausfälle auch in Südtirol möglich

Der Streik beginnt am Samstag um 21 Uhr und endet 24 Stunden später am Sonntag um 21 Uhr. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, Italo und Trenord, wie „südtirolmobil“ in einer Aussendung mitteilt.„Es kann zu Fahrtausfällen im Regionalverkehr und bei den Fernverbindungen kommen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich“, schreibt „südtirolmobil“.Der Streik wurde von der Gewerkschaft CAT ausgerufen.