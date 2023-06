Zugsunglück in Indien durch Fehler im Signalsystem

Der indische Minister für den Bahnverkehr, Ashwini Vaishnaw, verwies am Sonntag laut der Nachrichtenagentur ANI auf das Signalsystem als Ursache des Unglücks, ohne Details zu nennen. „Wir haben die Ursache des Unfalls und die verantwortlichen Personen identifiziert“, sagte der Minister zum Stand der Ermittlungen.Bei einem schweren Zugunglück in Indien sind am Freitag mindestens 288 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 850 weitere Personen verletzt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstag.