<b>Von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Die Frau italienischer Herkunft ist eines der Todesopfer des schweren Zugunglücks nahe Toledo. Auch die 40-jährige Italienerin Daniela Millan Parlanti kam bei dem Zusammenstoß der zwei Hochgeschwindigkeitszüge ums Leben. Die beiden Frauen waren die letzten noch nicht identifizierten italienischen Opfer der Katastrophe.<BR \/><BR \/>Bei dem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge am 28. Oktober nahe Urda in der Provinz Toledo kamen 69 Menschen ums Leben. Die Identifizierung der beiden Italienerinnen erfolgte mithilfe von Fingerabdrücken und DNA-Analysen.<BR \/><BR \/>Conte Grand besaß die italienische und argentinische Staatsangehörigkeit und stammte aus der argentinischen Provinz San Juan. Gemeinsam mit ihren Eltern war sie nach Spanien gereist, um ihren 36-jährigen Bruder Jeremias zu besuchen, der in Torrejon nahe Madrid lebt. <BR \/><BR \/>Zwei Jahre hatten sich die Geschwister nicht gesehen. Die 32-Jährige wollte zudem ihre wenige Monate alte Nichte kennenlernen. Die Podologin hatte an der Universität von Buenos Aires studiert und in ihrer Heimatstadt gearbeitet. Ihre italienischen Wurzeln reichten bis in die Provinz Turin zurück. Auch in Alba im Piemont leben entfernte Verwandte mütterlicherseits.<BR \/><BR \/>Beim Unglück saß sie neben ihrem Bruder im siebten Waggon eines Hochgeschwindigkeitszuges der spanischen Bahngesellschaft Renfe auf dem Weg nach Cordoba. Jeremias überlebte verletzt. Gegenüber Medien berichtete er, seine Schwester sei unmittelbar neben ihm tot dagelegen. Dennoch galt sie mehrere Tage lang als vermisst, bevor ihre Leiche identifiziert werden konnten. Eine ganz andere Reise führte Daniela Millan Parlanti in den Tod. <BR \/><BR \/>Die 40-jährige Italo-Venezolanerin war beruflich auf dem Weg nach Sevilla. Sie wurde in Caracas geboren, hatte familiäre Wurzeln in Montecatini Terme in der toskanischen Provinz Pistoia und lebte seit 2019 in Madrid. Dort hatte sie sich mit ihrem Partner und ihren Kindern ein Leben aufgebaut. <BR \/><BR \/>Beruflich war sie für den Konzern Philips in der Abteilung für klinische Vertriebsunterstützung tätig und beschäftigte sich mit Medizintechnik. Am Tag des Unglücks saß sie im neunten Waggon des Renfe-Zuges. Ihre Familie suchte tagelang verzweifelt nach ihr. Über soziale Netzwerke wurden Suchaufrufe verbreitet und Flugblätter mit ihrem Foto veröffentlicht. Erst am Sonntag wurde ihre Identität unter den Todesopfern offiziell bestätigt.