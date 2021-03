Zugunglück in Pakistan: Viele Verletzte und mindestens ein Toter

Demnach waren in der Nacht auf Sonntag in der Nähe der Stadt Rohri 9 Waggons eines Express-Zuges entgleist, der von der südlichen Millionen-Metropole Karachi in die östliche Stadt Lahore unterwegs war.Der Großteil der Passagiere habe zur Zeit des Unglücks geschlafen, sagte ein Mitreisender dem lokalen TV-Sender Geo. Bahnbeamten zufolge gibt es noch keine gesicherten Informationen zur Unglücksursache.

apa/dpa