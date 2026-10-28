Als Folge des Unglücks wurde der Zugverkehr zwischen Madrid, Ciudad Real und Andalusien vollständig unterbrochen. Nach Angaben von Manuel Galáns, Bürgermeister der nahe gelegenen Stadt Urda, mussten zahlreiche verletzte Fahrgäste vor Ort versorgt werden. <BR \/><BR \/>Die Katastrophenschutzbehörden forderten die Gemeindeverwaltung auf, eine Sporthalle für die Betreuung der betroffenen Passagiere vorzubereiten.<BR \/><BR \/>Aufnahmen, die spanische Medien veröffentlichten, zeigen das Ausmaß der Zerstörung: Ein Waggon eines der Züge wurde schwer beschädigt und brannte vollständig aus.