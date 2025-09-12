Zugreisende berichten derzeit von einem regelrechten Chaos auf der Brennerbahnlinie: Immer wieder fallen Züge aus, oder es gibt große Verspätungen. <BR \/><BR \/>Wie auf <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it.\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a> berichtet wird, kommt es derzeit zu Verspätungen von bis zu 90 Minuten und zu vielen Zugausfällen. „Zugfahrten zwischen Brixen und Franzensfeste sind nur sehr eingeschränkt möglich sind“, heißt es weiter. <BR \/><BR \/>Aber nicht nur dort: Es kommt zu einer Kettenreaktion auf der gesamten Brennerbahnlinie. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>