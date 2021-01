Zugverkehr zwischen Bozen und Brenner eingeschränkt – Busse als Ersatz

Am heutigen Samstag sowie am Sonntagvormittag ist der gesamte Bahnabschnitt zwischen Bozen und Brenner für den Zugverkehr weitgehend gesperrt.Die Regionalzüge werden durch Busse ersetzt, es verkehren nur einzelne Regional-Expresszüge (RV). Grund für die Sperre sind Bauarbeiten an der neuen Gleistrasse zwischen Franzensfeste und Grasstein.

