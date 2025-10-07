Die Elektrifizierung der Vinschger Bahn tritt in ihre finale Umsetzungsphase ein. Mit dem Ziel, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität des öffentlichen Nahverkehrs in Südtirol weiter zu steigern, starten Ende Oktober die letzten großen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Meran und Mals.<BR \/><BR \/>Um die umfangreichen technischen Arbeiten durchführen zu können, wird der Zugverkehr ab Sonntag, 26. Oktober 2025, bis voraussichtlich Ende März 2026 unterbrochen.<BR \/><BR \/>In diesem Zeitraum werden mehrere zentrale Maßnahmen umgesetzt:<BR \/><BR \/>- der Abbau des alten Signalsystems<BR \/><BR \/>- die Installation der neuen Oberleitung<BR \/><BR \/>- die Einführung und Testung des europäischen Zugleitsystems ETCS (European Train Control System)<BR \/><BR \/>- Infrastrukturelle Verbesserungen an den Bahnsteigen und am Depot in Mals<BR \/><BR \/>- Gleisanpassungen in Schlanders<BR \/><BR \/>Diese Arbeiten gelten als entscheidender Schritt hin zu einem modernen, sicheren und umweltfreundlichen Bahnverkehr im Vinschgau.<h3>\r\nSchienenersatzverkehr für die gesamte Strecke<\/h3>Um die Mobilität während der Bauphase bestmöglich aufrechtzuerhalten, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Meran und Mals eingerichtet. Die Verantwortlichen bitten alle Fahrgäste, auf die Zielanzeigen an den Bussen zu achten und sich rechtzeitig über die aktuellen Fahrpläne zu informieren.<BR \/><BR \/>Die Ersatzbusse halten überwiegend in den Ortszentren – nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Der Bahnhof Marling wird vom Ersatzverkehr nicht bedient.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/B250_20251026.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Link zum Schienen-Ersatzfahrplan (Meran–Mals) steht online zur Verfügung.<\/a><BR \/><BR \/>Wichtig: In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.<h3>\r\nAnpassungen im Busverkehr<\/h3>Parallel zur Sperre der Bahnlinie werden auch gezielte Anpassungen im lokalen Busnetz des Vinschgaus vorgenommen. Damit soll die Anbindung verbessert und auf die Bedürfnisse der Fahrgäste – insbesondere Pendlerinnen und Pendler – eingegangen werden.<BR \/><BR \/>Alle Änderungen sind auf der Webseite <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolmobil.info<\/a><BR \/> sowie über die App südtirolmobil abrufbar.