„Gamper war nicht nur ein Mann des Glaubens, sondern auch eine starke Stimme seiner Zeit“, schreibt die Genration 60+ in einer Aussendung. In einer Epoche großer politischer Spannungen habe er sich entschlossen für die Rechte und die Identität der Südtiroler Bevölkerung eingesetzt. Sein Engagement für den Erhalt der deutschen Sprache und Kultur sowie sein kompromissloses Eintreten für glaubwürdigen Journalismus zeichneten ihn bis heute aus.<BR \/><BR \/><BR \/>Gerade in der heutigen Zeit gewinne diese Haltungen erneut an Gewicht. Fragen von kultureller Identität, gesellschaftlichem Zusammenhalt und verantwortungsvoller Medienarbeit stehen wieder verstärkt im Fokus. Auch die historischen Erfahrungen rund um die Option und das Ringen um Selbstbestimmung machen deutlich, wie tief Fragen von Zugehörigkeit, Identität und politischer Verantwortung in Südtirol verwurzelt sind – und wie sensibel sie bis heute bleiben. <BR \/><BR \/>„Michael Gamper hat mit Haltung, Mut und Klarheit gewirkt. Sein Einsatz für Sprache, Kultur und journalistische Verantwortung ist auch heute von großer Relevanz“, erklärt der Vorsitzende der Generation 60+ in der SVP, Otto von Dellemann. Die Gruppierung sehe es als Auftrag, dieses Erbe wachzuhalten und die damit verbundenen Werte in die Gegenwart und Zukunft zu tragen.