Wo zuvor eine Wiese war, stehen heute große Erdhaufen, Bagger, Lkw, verschiedene Baugeräte und Bauzäune – sehr zum Ärger der Anwohner.<BR \/><BR \/>Seit über einem Jahr ist in Bozen der Bereich zwischen der Talferbrücke und dem Museion eine große Baustelle – obwohl die Arbeiten für die Verlegung von Fernwärmerohren vor Ort schon lange abgeschlossen sind. Jetzt kommt endlich Bewegung in die Angelegenheit. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314915_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Jetzt soll diese Zone wiederhergerichtet werden, wie Günther Andergassen, Geschäftsführer der Alperia Ecoplus, einer Alperia-Tochtergesellschaft, die für das Fernwärmenetz zuständig ist, auf Anfrage erklärt. <BR \/><BR \/><BR \/>„Wir werden die Erdhaufen in den kommenden Tagen abtragen und die Talferwiesen vor Ort wieder so herstellen, wie sie vor dem Beginn der Arbeiten waren. In den vergangenen Tagen und Wochen mussten wir noch Arbeiten in der Talfergasse und im Bereich an der Talferbrücke abschließen, weshalb vor Ort noch Maschinen und Geräte stehen. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird diese Baustelle aber jetzt geräumt und renaturiert.“ Dies werde ein paar Wochen in Anspruch nehmen, einen genauen Zeitrahmen könne er nicht nennen. <BR \/><BR \/><BR \/>„Die Wiederherstellung der Wiesen werden wir in Abstimmung mit der Bozner Stadtgärtnerei durchführen, natürlich auf Kosten von Alperia Ecoplus. Die Arbeiten für den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Altstadt laufen indes nach Plan. Derzeit wird in der Laurinstraße gegraben; die Rohre werden bis zum Bahnhofsplatz verlegt. „Dort wurden bereits Leitungen verlegt, die bis in die Garibaldistraße führen und nun angeschlossen werden können.“ Der nächste Bauabschnitt betrifft die Schlernstraße.