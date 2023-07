Zum allerersten Mal: Wiedehopf-Brut im oberen Pustertal nachgewiesen

Der Wiedehopf (Upupa epops) ist ein stark gefährdeter Vogel und kommt auch in Südtirol nicht sehr häufig vor. Auch wenn sich sein Bestand etwas erholt hat, ist jede Brut ein Erfolg. Der Wiedehopf zählt zu den Langstreckenziehern und zieht im Spätsommer in die Überwinterungsgebiete südlich der Sahara. Ab März beginnt er, wieder in die Brutgebiete zurückzuziehen und so sind die faszinierenden Vögel mit dem auffälligen Federschopf auch hierzulande zu beobachten.So fiel auch dem Jagdaufseher Hubert Burger im April diesen Jahres in Niederdorf ein solches Geschöpf auf und weil er das Wiedehopf-Paar bis in den Frühsommer hinein immer wieder entdeckte, vermutete er, dass es nicht nur für eine kurze Stippvisite nach Niederdorf kam, sondern dort womöglich sogar brüten würde. „Ich wurde stutzig. Es war das erste Mal, dass wir hier eine solche Beobachtung gemacht haben. Zahlreiche Gespräche mit Vogelliebhabern bestätigten, dass dies fürs obere Pustertal und für diese Höhenlage – Niederdorf liegt auf 1154 Metern – ungewöhnlich sei“, erzählt Burger gegenüber STOL.Und auch Ornitologe Leo Unterholzner bestätigt uns , dass dies wohl die erste nachgewiesene Wiedehopf-Brut im oberen Pustertal sei. Allerdings zeigt er sich im Gespräch mit STOL darüber wenig überrascht: „Der ursprüngliche Lebensraum des Wiedehopf existiert in den Talböden und in den Mittelgebirgslagen praktisch nicht mehr. Er benötigt offene Flächen und ausgedehnte Wiesen, in denen er mit seinem bis zu 6 Zentimeter langen Schnabel nach großen Insekten stochern kann, zum Beispiel nach seiner Leibspeise, der Maulwurfgrille. Bruthöhlen findet er bevorzugt in großen, alten Bäumen wie etwa alten Kastanienbäumen. Aufgrund der zugenetzten Obstanlagen, der zu intensiv bewirtschafteten Wiesen oder der viel zu häufigen und zu frühen Mahd wurde ihm der Nahrungsraum entzogen. Hinzu kommt die Klimaerwärmung, die ihn ebenfalls in immer höhere Lagen zwingt.“Der Experte betont außerdem: „Das was wir hier im Kleinen sehen, ist erst der Anfang. In Zukunft werden wir das noch viel stärker erleben, dass Tiere sich neue Lebensräume suchen oder einfach verschwinden. Derzeit finden zum Beispiel bereits wahnsinnige Wanderungen großer Fischschwärme statt, die in kühlere Gewässer ausweichen, was bereits zu handfesten Konflikten in Bezug auf Fischereirechte zwischen Ländern führt. Und auch in Südtirol sind bereits Vogelarten verschwunden, wie zum Beispiel der Kiebitz (Vanellus vanellus).“Doch weil wir das Positive neben all den düsteren Aussichten nicht vernachlässigen wollen, zurück zu unserer Wiedehopf-Brut in Niederdorf: Nachdem Jagdaufseher Hubert Burger also bestätigt wurde, dass eine Wiedehopf-Brut im oberen Pustertal eine „bemerkenswerte Beobachtung“ wäre – wie auch Ornitologe Iacun Prugger bestätigte – beschloss er, sich auf die Suche nach dem Brutplatz zu machen.Da es sich beim Wiedehopf, um einen Höhlenbrüter handelt, konzentrierten sich alle Beteiligten auf verlassene Spechthöhlen und auf Nischen in Felsen. Zunächst gelang es nicht, die vermeintliche Brut auszumachen.Am 10. Juni dann endlich der erhoffte Erfolg. Wie uns Burger erzählt, habe der Niederdorfer Vogelliebhaber Hartwig Kamelger vermeldete, dass der Wiedehopf ausgerechnet in seinem Garten brütet. Dafür hat sich das Wiedehopf Paar, einen Nistkasten ausgesucht, der ansonsten hauptsächlich von Meisen genutzt wurde.Am selben Tag noch konnte Jagdaufseher Hubert Burger die Brut, bestehend aus 2 Jungvögeln, die inzwischen flügge sind, bestätigen und beauftragte den Hobby- Tierfotografen, Günther Kamelger, ebenfalls aus Niederdorf, das „Spektakel“ zu dokumentieren.Hier Günther Kamelgers beeindruckenden Fotos der ersten in Niederdorf/Umgebung nachgewiesenen Wiedehopf-Brut.