Ab dem morgigen Dienstag wurde aufgrund aktueller Vorhersagen die Hitzewarnstufe Orange für zwölf italienische Städte ausgerufen. Darunter befindet sich auch die Landeshauptstadt Bozen. <BR \/><BR \/>Weiters herrschen in Bologna, Brescia, Florenz, Frosinone, Perugia, Rieti, Rom, Turin, Triest, Venedig und Viterbo „Wetterverhältnisse, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben könnten“ – so die Definition der Warnstufe Orange, der dritten auf einer vierstufigen Skala. Ab Mittwoch werden dann auch Latina, Mailand und Verona hochgestuft. <h3>\r\nHitzwelle hält weiter an <\/h3>Ein Ende dieser ersten kleinen Hitzewelle des Jahres ist vorerst nicht in Sicht. Mindestens bis zum Wochenende sind in Südtirol aktuellen Prognosen zufolge Höchstwerte von über 30 Grad zu erwarten. Auch an der Trockenheit ändert sich deshalb nichts. Regenfälle sind nämlich nur in Form von sporadischen örtlichen Gewittern vorhergesagt.