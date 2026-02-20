Und einen zweiten Zettel, mit dem sich die Verwaltung des Skigebiets bei den Lenkern entschuldigte und ein Angebot machte, um für den Schaden aufzukommen. <BR \/><BR \/>Am vergangenen Sonntag schrieb FoglariaSki, die Gesellschaft, die das Skigebiet im Trentino verwaltet, Rekordzahlen in Sachen Tageskarten. Die hohe Besucherzahl führte auch dazu, dass die Parkplätze schnell gefüllt waren. <h3>\r\nPersonal wies Autofahrer an, am Straßenrand zu parken <\/h3>\r\nDas Personal im Dienst auf den Parkplätzen soll die Autofahrer daraufhin angewiesen haben, einfach am Straßenrand zu parken. Die betroffenen Lenker verbrachten dann den Tag auf der Piste und erlebten am späten Nachmittag, als sie zu ihrem Auto zurückkehrten, eine böse Überraschung. <BR \/><BR \/>Die Ortspolizei hatte nämlich Strafzettel an alle Autos, die auf der Straße geparkt waren, angebracht. Denn dort zu parken ist nicht nur verboten, sondern gefährlich, wie auch der Bürgermeister von Folgaria, Michael Rech, wutentbrannt bekanntgab. <h3>\r\nSkigebiet entschuldigt sich und bietet Gratis-Tageskarte an <\/h3>Doch die Schuld liegt nicht wirklich bei den Lenkern, sondern bei der Verwaltung von Parkplätzen und Skigebiet. Und übernimmt auch die Verantwortung: Neben dem Strafzettel war nämlich auf jedem Fahrzeug auch eine Mitteilung angebracht worden. FolgariaSki entschuldigt sich darin für die erlassenen Verwaltungsstrafen und erklärt, aus technischen Gründen die Bußen nicht selbst zahlen zu können. <BR \/><BR \/>In derselben Mitteilung bietet das Skigebiet an, den Schaden zu begleichen, und zwar mit einer Gratis-Tageskarte für alle Betroffenen. Erhalten kann man sie, indem man ein Foto des Strafzettels an die Verwaltung des Skigebiets schickt. <BR \/><BR \/><BR \/>Der Bürgermeister unterstrich, dass es das erste und letzte Mal sein dürfe, dass Lenker gezielt zum Falschparken verleitet werden. Auf der betroffenen Straße gebe es nämlich keinen Gehsteig – Pkw am Straßenrand abzustellen bringe Fußgänger in Gefahr.