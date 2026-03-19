Der Vatertag ist ein Feiertag, der in vielen Ländern zu Ehren der Väter begangen wird. Der Ursprung dieses Brauchs liegt in den USA, wo 1910 in Washington erstmals ein Gedenktag für verstorbene Väter ins Leben gerufen wurde.<BR \/><BR \/>Nach und nach ist in vielen Ländern der Welt ein Männer- bzw. Vatertag eingeführt worden. Je nach Land und Region wird er jedoch an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Italien fällt er wie in anderen katholisch geprägten Ländern – auf den 19. März, den Tag des Hl. Josef.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig zum Vatertag feiern Tausende Männer in Südtirol zu Ehren des heiligen Josef ihren Namenstag. In Italien wurde der Josefstag im Jahr 1977 als kirchlicher Feiertag abgeschafft, um die Arbeitsproduktivität zu steigern. In Südtirol wird aber immer wieder gefordert, den Josefitag als Feiertag für den Tiroler Landespatron wieder einzuführen. <h3>\r\n„Josef“ sehr häufiger Name in Südtirol<\/h3>In Südtirol ist der Name Josef seit Jahrzehnten der am häufigsten vorkommende männliche Vorname. Das Durchschnittsalter dieser Namensträger ist aber relativ hoch und lag im Jahr 2023 laut einer Astat-Erhebung bei 66 Jahren.