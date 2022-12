Zum letzten Mal: Die Corona-Zahlen im Überblick

Die Zahlen:

„Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation WHO für Europa ist das Ende der Corona-Pandemie zwar noch nicht erreicht, allerdings stehen wir nun am Übergang zur Endemie: Das bedeutet, dass das Virus sich bei uns eingenistet hat und wir lernen müssen, damit umzugehen“, heißt es auf der Corona-Seite des Südtiroler Zivilschutzes.Auch wenn der Covid-Notstand beendet ist, gelte es weiterhin, die Grundregeln zu befolgen, um die Verbreitung des Virus möglichst einzudämmen: Abstand halten und auf Hygiene achten, also oft und gründlich die Hände waschen, in die Armbeuge niesen oder husten.„Mit Jahresende (31.12.2022) wird die im Rahmen des Notstands durchgeführte Veröffentlichung der Zahlen der Infektionen und Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus eingestellt“, teilt das Land Südtirol mit.In den letzten 24 Stunden wurden 22 PCR-Tests untersucht und dabei 4 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 91 positive Antigentests.Bisher (30.12) wurden insgesamt 927.280 Abstriche untersucht, die von 865.658 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (29.12): 22Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 4Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 289.803Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 927.280Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.245.225Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.521.867Durchgeführte Antigentests gestern: 738Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 24Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 91 davon durch Nasenantigentest 7Anzahl der positiv Getesteten vom 29.12 nach Altersgruppen:0-9: 4 = 4,21%10-19: 2 = 2,11%20-29: 9 = 9,47%30-39: 9 = 9,47%40-49: 10 = 10,53%50-59: 22 = 23,16%60-69: 13 = 13,68%70-79: 11 = 11,58%80-89: 11 = 11,58%90-99: 4 = 4,21%over 100: 0 = 0%Gesamt: 95 = 100%96 (+5)(Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 33 (Stand 23.12)Anzahl der Covid-Patienten/Patientinnen in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 3 (Stand 19.12)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 0 (Stand 23.12)Verstorbene: 1600 Personen (+1)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 599Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 396.424Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 397.023Geheilte Personen insgesamt: 287.604 (+67)