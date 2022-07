Zum Tod von Michael Hafner: „Uns fehlen einfach die Worte“

Michael Hafner, der am Sonntag noch am Vormittag in den Reihen der Musikanten bei der Herz-Jesu-Prozession die Trompete blies, wollte am Nachmittag mit einem Freund auf den Montiggler See einen schönen Badenachmittag verbringen. Leider endete der Ausflug für den Oberschüler tragisch.Anfangs hatte noch die leise Hoffnung bestanden, dass er noch in der Umgebung des Sees gefunden werden könnte. Wie Peter Hölzl von der Musikkapelle sagte, seien die Mitglieder seit Sonntagabend und seit Bekanntwerden des tragischen Vermisstenfalls in engem Kontakt gestanden, als am großen Montiggler See noch nach Hafner gesucht wurde. Große Trauer, Fassungslosigkeit und Bestürzung herrschte dann, als bekannt wurde, dass sein lebloser Körper am Mittwoch gefunden wurde (wir berichteten). „Uns fehlen einfach die Worte“, fasst Musikkapellenobmann Peter Hölzl die traurige Stimmung zusammen. Besonders schlimm seien die tragischen Begleitumstände und das junge Alter des Verstorbenen.Indes tauchte im Netz ein berührendes Dankesschreiben von Barbara Höller Hafner, der Mutter von Michael, auf: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Einsatzgruppen, die mit so einem unermüdlichen Einsatz unseren lieben Michael gesucht haben“, schreibt sie.Viele Bekundungen sprechen der Trauerfamilie Hafner Trost und viel Kraft zu: „So an jungen Menschen von oan Moment afn ondern verlieren, mocht oanfoch lei sprachlos“, heißt es in einer Trauerbekundung. Die Musikerkollegen schreiben: „Fassungslos und erschüttert über den tragischen Tod, der den Kornettisten Michael so plötzlich aus unserer Mitte gerissen hat, sprechen die Musiker/innen der Brassband Überetsch der Familie Hafner ihr herzlichstes Beileid aus.