Am Montag scheint noch zeitweise die Sonne, bevor sich am Nachmittag und Abend größere Quellwolken bilden. In der Folge können auf das Land verteilt ein paar Regenschauer niedergehen. <BR \/><BR \/>Auch am Dienstag und am Mittwoch ist ein Mix aus Sonne, Wolken und einigen Schauern zu erwarten. <BR \/><BR \/>Zu einem deutlichen Aufschwung kommt es schließlich zum Wochenende hin. Die Sonne strahlt wieder stärker vom Himmel und bringt frühsommerliche bzw. sommerliche Temperaturen mit sich. Möglich sind Höchstwerte von über 30 Grad.