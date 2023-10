Zum Zehnjährigen ein neuer Name

„ Der Name und das Logo haben die beiden Schulen gespalten – dies hat sich jetzt allerdings geändert. ” — Schuldirektorin Ingrid Keim

Nachdem der Festakt mit einer musikalischen Darbietung einiger Schüler eingeleitet worden war, ging es direkt zum Wesentlichen über. Von einem langen und steinigen Weg hin zur Einheit der beiden Bildungseinrichtungen ist die Rede, es habe viele Annäherungsversuche gebraucht. Aber die große Mühe trägt ihre Früchte, dessen ist sich auch Landesrat Philipp Achammer bewusst: „Ich gratuliere zu 10 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit“, so der Bildungslandesrat. „Ohne ein engagiertes Lehrerteam wäre dies nie möglich gewesen.“Zum Jubiläum präsentiert sich die Schule saniert und unter einem neuen Namen: vom „Campus Fagen“ ist nun die Rede. Nicht nur der Name habe die beiden Schulen gespalten, sondern genauso das unterschiedliche Banner. „Im Rahmen eines schulinternen Wettbewerbs haben wir die Anfertigung eines neuen Logos ausgeschrieben“, erzählt Schuldirektorin Ingrid Keim. Seine Kreativität unter Beweis gestellt und die Ausschreibung gewonnen hat der Zweitklässler Jakob Covi.„Der ‚Campus Fagen‘ ist eine Bildungseinrichtung, in der Schüler von- und miteinander lernen“, betonen die beiden Schüler Lukas Pancheri und Philipp Trojer, die als Moderatoren gekonnt durch die Feier geleitet haben, abschließend. Gemeinsam wollen man seinen Horizont erweitern – dies soll auch in Zukunft so bleiben.