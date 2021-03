Zunehmende Zahl von Todesopfern und Infektionen in Italien

3,1 Millionen Menschen wurden infiziert. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten stieg zuletzt von 23.247 auf 23.656. Auf den Intensivstationen wurden 2.914 Personen behandelt, 32 mehr als am Vortag. 369.636 Abstriche wurden genommen, 7,3 Prozent davon waren positiv. 6,3 Millionen Menschen wurden seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember immunisiert, teilten die Gesundheitsbehörden mit.Premier Mario Draghi hat am Freitag seinen neuen Impfplan für Italien vorgestellt. Die Zahl der täglichen Impfungen soll von den derzeit 170.000 verdreifacht werden. Italien habe circa 8Millionen Dosen Impfstoff erhalten, mit denen die Impfkampagne beschleunigt werden soll, sagte Draghi beim Besuch einer Impfstelle auf dem römischen Flughafen Fiumicino am Freitag. Zugleich will die Regierung eine italienische Impfstoffproduktion fördern.Zur Beschleunigung der Impfkampagne soll künftig nicht nur in Krankenhäusern und Impfzentren, sondern auch in Betrieben, Sporthallen und auf Parkhäusern geimpft werden. Haus-, Sport- und Zahnärzte sollen in die Kampagne eingebunden werden. Die Zahl der verabreichten Dosen habe sich im März verdoppelt. Mit der Zulassung des Impfstoffes von „Johnson & Johnson“ sei mit einer weiteren Beschleunigung zu rechnen, sagte Draghi. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Neuinfektionen verschärft die italienische Regierung auch die Anti-Covid-Auflagen. Neue Vorschriften treten ab kommendem Montag bis nach der Osterzeit am 6. April in Kraft. Während der Osterfeiertage vom 3. bis zum 5. April sind alle italienische Regionen mit Ausnahme Sardiniens „rot“.Die Reisefreiheit ist stark beschränkt. 11 italienische Regionen sollen ab Montag als rot mit Lockdown als Folge eingestuft werden. 8 Regionen sollen als orange codiert werden. Sardinien bleibt als einzige italienische Region weiß mit geringen Anti-Covid-Maßnahmen.

apa