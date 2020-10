Maskenpflicht gilt auch in Südtirol im Freien – 1-Meter-Abstand ist Geschichte

Denn seit dem Südtiroler Dekret von vergangenem Sonntag hat sich die Schutzmasken-Regelung wesentlich geändert und wurde dem italienischen Dekret angepasst.Auch in Südtirol gilt seitdem die Maskenpflicht – gleich wie im gesamten Staatsgebiet – nicht nicht mehr nur im Innenraum und im Freien, wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann,Mit dem gewohnten Hinauf- und Hinunterziehen der Maske ist also Schluss.Die Maske ist also auch im Freien IMMER zu tragen, außer man ist alleine auf weiter Flur oder dort nur mit Menschen des eigenen Haushalts unterwegs.Die bis vergangenen Sonntag gültige Ein-Meter-Regelung, die Teil des Südtiroler Sonderwegs war, gilt also nicht mehr.

