Zur Europawahl mit dem Weißen Kreuz

Der Zubringerdienst für die Europawahl am kommenden Wochenende muss bis Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr in der Einsatzzentrale des Weißen Kreuzes vorgemerkt werden.Diese ist unter der Telefonnummer 0471 444 444, über Fax 0471 444 370 oder per E-Mail [email protected] erreichbar.Um die anstehenden Fahrten besser koordinieren zu können, bittet Das Weiße Kreuz, die Gruppenfahrten aus Seniorenheimen möglichst bald anzumelden.