Zurück in die Schule: Südtirols Schüler sind die ersten in Italien

In 7 Wochen stehen schon die ersten Ferien des neuen Schuljahres an.

Im Trentino startet das neue Schuljahr am 11. September ebenso im Piemont und in Aosta. Weitere Provinzen sperren ihre Schultore am 12., 13. und 14. September auf. Schlusslicht sind dann die Toskana, Latium und Emilia-Romagna: Dort dürfen die Schüler noch bis zum 15. September die Sommerferien genießen.Interessantes Detail am Rande: Südtirols Schüler haben italienweit auch die kürzesten Sommerferien. Am 16. Juni endete hierzulande die Schule, in den meisten Provinzen war die Schule bereits am 8., 9. und 10. Juni aus.Gar einige Schüler werden deshalb vielleicht schon auf die nächsten Ferien blicken: Diese stehen in 7 Wochen auf dem Schulkalender – die Herbstferien beginnen am 28. Oktober.Maria Empfängnis fällt auf einen Freitag, so geht sich auch ein verlängertes Wochenende im Advent aus. Ein paar freie Brückentage sind auch am Staatsfeiertag am 25. April und zu Pfingsten drin. Untergehen wird hingegen der Staatsfeiertag am 2. Juni, weil er auf einen Sonntag fällt.