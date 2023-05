Zusammenprall in Bozen Süd: Fiat 500 überschlagen

Foto: © Rosario Multari

Wie genau der Unfall gegen 19 Uhr passieren konnte, ermittelt die Bozner Stadtpolizei.Der Fiat 500 hatte sich in Folge des Zusammenpralls jedenfalls überschlagen. Er bliebt auf dem Dach liegen. Der VW Golf war im Frontbereich stark beschädigt.Der Fahrer des Fiat schaffte es, sein Auto selbst zu verlassen, noch bevor die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen.Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Bozen, die die Fahrzeuge in nur einer Stunde von der Fahrbahn räumte.Ein Krankenwagen und ein Rettungswagen des Roten Kreuzes waren im Einsatz: Sie brachten den Fiat-Lenker zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus.