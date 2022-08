Es war um 9.30 Uhr, als bei einer Kreuzung in Teis/Mittermühl ein Citybus und ein Motorrad zusammenprallten und in der Folge auch einen geparkten Pkw rammten.Der Motorradfahrer, ein 43-jähriger Italiener, wurde dabei ersten Informationen zufolge mittelschwer verletzt.Die herbeigerufenen Rettungskräfte nahmen vor Ort die Erstversorgung vor und brachte den Verletzten in das Krankenhaus von Brixen.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Klause, die Freiwillige Feuerwehr Teis und die Carabinieri.