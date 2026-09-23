Gegen 7:00 Uhr krachte es auf der Höhe von Kilometer 9,4 im Gemeindegebiet von Mühlbach. Glück im Unglück: Bei dem Zusammenstoß gab es keine Verletzten.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Mühlbach übernahm die Aufräumungsarbeiten und säuberte die Fahrbahn. Um längere Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr zu verhindern, wurde eine örtliche Umleitung über den Parkplatz eines angrenzenden Imbissstandes eingerichtet.<BR \/><BR \/>Neben der Freiwilligen Feuerwehr Mühlbach standen die Carabinieri zur Aufnahme des Unfallhergangs, der Straßendienst sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.