Zuschüsse für nachhaltige Mobilität: Rad noch stärker im Fokus

„Gefördert werden soll vor allem die Mobilität mit dem Fahrrad und das Kombinieren verschiedener Mobilitätsmittel“, unterstreicht Landesrat Alfreider. Nachhaltige Mobilität fange bei jedem Einzelnen im Alltag an: „Wir alle können maßgeblich zu nachhaltiger und vernetzter Mobilität beitragen und konkrete Maßnahmen setzen, egal ob es um mehr Radfahren, das Nutzen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, das Fahren mit Bus und Bahn oder ganz einfach ums zu Fuß unterwegs Sein geht.“Sowohl für Einzelpersonen als auch Organisationen, die Fahrradmobilität unterstützen wollen, sehen die neuen Förderkriterien noch mehr Möglichkeiten vor: So können Kondominien künftig um Beiträge für einen überdachten Fahrradabstellplatz ansuchen. Unternehmen können um Förderungen beim Anmieten von E-Bikes für ihre Mitarbeiter ansuchen.Ausgeweitet werden sollen auch die Sharing-Dienste in den urbanen Räumen. Im öffentlichen Bereich spielt die Sicherheit eine wichtige Rolle, daher sollen in Zukunft auch Bike-Boxen verstärkt gefördert werden. Wichtig bei allen Projekten, in denen es um digitale Dienste geht, ist die vorgeschriebene Kompatibilität mit dem Südtirol-Pass.Um eine effiziente Ressourcennutzung gewährleisten zu können, wird außerdem ein Rotationsprinzip eingeführt.