Diese Ergebnisse gehen auf drei separate Vorfälle zurück, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht: Am Freitagmorgen krachte ein junger Bozner mit seinem Auto gegen einen Fahrbahnbegrenzer. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als dem Dreifachen des Erlaubten. Der Bozner wurde angezeigt.<h3>\r\nMit gestohlenem Fahrzeug unterwegs<\/h3>Am selben Abend fiel den Carabinieri in der Bozner Buozzi-Straße ein Lieferwagen auf. Der 39-jährige Fahrzeuglenker konnte nicht erklären, warum er mit dem Fahrzeug unterwegs war und versuchte überdies, sich der Kontrolle zu entziehen und zu flüchten. Weitere Ermittlungen ergaben: Der Lieferwagen war im Mai in Mezzolombardo gestohlen worden. Der Mann wurde wegen Hehlerei und Widerstand gegen die öffentliche Beamte angezeigt.<BR \/><BR \/>In der Nacht auf Samstag stieß eine Streife in Deutschnofen auf einen Fahrzeuglenker, der durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen war und anschließend mit seinem Transporter verunfallte. Laut Aussendung war er ohne Versicherung unterwegs und hatte mehr als doppelt so viel Alkohol im Blut, wie erlaubt. Auch er wurde angezeigt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>