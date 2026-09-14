Gleich zwei Bergrettungseinsätze haben am Sonntag die Rettungskräfte in den Sextner Dolomiten gefordert. <BR \/><BR \/>Der erste Unfall ereignete sich an der Dreischusterspitze. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde ein 41-jähriger Bergsteiger aus Triest während des Abstiegs von einem ins Rollen geratenen Felsbrocken getroffen.<BR \/><BR \/>Der Mann befand sich auf rund 3.000 Metern Höhe. Er erlitt ein Trauma am Arm und an der Schulter. Die Rettungskräfte erreichten den Verletzten und retteten ihn anschließend mit einer 15 Meter langen Seilwinde. Er wurde ins Krankenhaus von Pieve di Cadore gebracht - auch sein unverletzter Seilpartner wurde von der Besatzung aufgenommen.<h3>\r\nZweiter Einsatz an der Großen Zinne<\/h3>Am frühen Nachmittag folgte ein weiterer Rettungseinsatz, diesmal an der Großen Zinne. Ein 29-jähriger deutscher Bergsteiger hatte sich dort kurz unterhalb des Gipfels am Arm verletzt.<BR \/><BR \/>Auch er wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert – sein Bergkamerad wurde ins Tal geflogen. Der verletzte 29-Jährige wurde in das Krankenhaus von Belluno transportiert.<BR \/><BR \/>Für die Bergrettung war es damit ein intensiver Tag. Beide Einsätze fanden in großer Höhe und unter schwierigen Bedingungen an den Dolomitenwänden statt.