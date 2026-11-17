<BR \/>Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.<h3>\r\nUkrainische Angriffe auf Krim-Brücke und Moskau<\/h3>Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Montag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt.<BR \/>Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.