Ein deutscher Tourist wird in den Bergen der Valchiavenna im Norden der Lombardei vermisst. Seit Montagabend gibt es keine Spur von dem 66-Jährigen, der sich seit einigen Tagen in der Ortschaft in der Berggegend Valtellina aufhielt.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt der Suchaktion ist Uschione, ein Ort auf fast 800 Metern Höhe. Dort steht seit einigen Tagen das verlassene Auto des Vermissten. In den vergangenen Tagen war er mehrfach allein in der Gegend gesehen worden – barfuß, mit kleinen Glöckchen an der Hose, beim Zelten, Meditieren und Beten. Seine ungewöhnliche Erscheinung fiel auf, wurde jedoch als harmlos wahrgenommen, da er niemanden störte.<BR \/><BR \/>Mit der Zeit bemerkten Anwohner, dass der Mann nicht mehr zu sehen war, sein Auto aber weiterhin auf dem Parkplatz stand – daneben sein Rucksack und die Wanderschuhe. Daraufhin verständigten sie die Carabinieri. Über das Kennzeichen wurde versucht, die Identität des Mannes zu klären. Auch das deutsche Konsulat wurde eingeschaltet, um mögliche Angehörige in Deutschland ausfindig zu machen, berichteten lokale Medien.<BR \/><BR \/>Die Suche läuft auf Hochtouren – bislang ohne Erfolg. Eingesetzt wurde ein Hubschrauber der Feuerwehr, die Rettungsteams konnten jedoch kein Handysignal orten – möglicherweise hat der Mann kein Telefon bei sich oder es ist ausgeschaltet. An der Suche beteiligen sich derzeit Feuerwehrkräfte, zivile Bergretter aus der Gegend sowie die Polizei.<h3>\r\nComer See: Suche nach deutschem Tourist läuft weiter<\/h3>Inzwischen wird weiterhin im Comer See nach einem vermissten deutschen Touristen gesucht. Feuerwehr und Küstenwache sind im Einsatz. Ein ferngesteuerter Unterwasserroboter traf ein, um die Suche in dem mehr als 220 Meter tiefen See zu unterstützen. <BR \/><BR \/>Eingesetzt wurde auch eine Videokamera, die Tiefen zwischen 40 und 90 Metern erreichen kann. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen gebürtigen Familienvater aus Essen mit italienischen Wurzeln, der in Bühl in Baden-Württemberg lebt. Der Mann war am Montagnachmittag bei Dorio, am Ostufer des Comer Sees, von einem gemieteten Boot ins Wasser gesprungen, um seine beiden Kinder zu retten. Diese waren aus bislang ungeklärten Gründen über Bord gegangen.<BR \/><BR \/> Auch die Frau des Vermissten befand sich an Bord des Bootes, als das Unglück geschah. Die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden, der Vater tauchte jedoch nicht mehr auf – vermutlich von einer Strömung erfasst. Der Comer See ist mit über 400 Metern Tiefe der tiefste See Europas.