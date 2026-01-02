<BR \/>Laut Mitteilung standen die beiden, die bei den Unglücken in zwei verschiedenen Bielefelder Stadtteilen ums Leben kamen, in keiner persönlichen Beziehung zueinander. Beide Vorfälle haben sich laut Polizei voneinander unabhängig zugetragen. Auch seien die genutzten Sprengmittel nicht identisch gewesen.<BR \/><BR \/>Nach den Erkenntnissen der Polizei haben die beiden 18-Jährigen die Explosionen jeweils selbstständig ausgelöst. Dabei sollen sie die Sprengmittel in mutmaßlich selbst mitgebrachten Kunststoffrohren gezündet haben. Beide jungen Männer sollen sich in dem Augenblick der Detonation über die Rohre gebeugt haben, teilte die Polizei am Freitag mit und beruft sich dabei auf Zeugenaussagen.<BR \/><BR \/>Über die Zusammensetzung der Sprengkörper soll jetzt ein Gutachten erstellt werden. Die Ermittlungen der Polizei und weitere Zeugenvernehmungen dauern noch an.