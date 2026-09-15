Es geschah in den ersten Nächten des Juni: Eine deutsche Touristenfamilie hatte ihr Wohnmobil auf der Rückseite eines Hotels in Burgstall abgestellt. Wie auf der Überwachungskamera zu sehen, näherten sich zwei Männer in der Nacht dem Fahrzeug und machten sich an den Befestigungen des Fahrradträgers zu schaffen.<BR \/><BR \/>Die beiden sollen die Sicherung gewaltsam gelöst und zwei hochwertige E-Bikes gestohlen haben. Der Gesamtwert der Fahrräder wird mit rund 5.000 Euro angegeben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.<h3>\r\nAufnahmen führten zu den Verdächtigen<\/h3>Die Ermittlungen der Carabinieri von Burgstall gestalteten sich zunächst schwierig. Die beiden Männer hatten sich bei der Tat teilweise vermummt und damit nur wenige verwertbare Hinweise hinterlassen.<BR \/><BR \/>Durch den sorgfältigen Abgleich der Videoaufnahmen und die anschließende Identifizierung anhand der Gesichtszüge konnten die Carabinieri die beiden Tatverdächtigen jedoch schließlich identifizieren. Beide waren den Ordnungskräften bereits bekannt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Station Burgstall haben daraufhin zwei Personen im Alter von 27 und 38 Jahren wegen des Verdachts auf schweren gemeinschaftlichen Diebstahl angezeigt.<h3>Schnelle Anzeige war entscheidend<\/h3>Für den Ermittlungserfolg spielte laut Carabinieri auch eine andere Sache eine wichtige Rolle: Die deutsche Familie hatte den Diebstahl bereits wenige Tage nach seiner Entdeckung angezeigt.<BR \/><BR \/>Dadurch konnten die Ermittler die Aufnahmen der Überwachungskameras rechtzeitig sichern, bevor sie von den Systemen automatisch überschrieben wurden. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Von den beiden gestohlenen E-Bikes fehlt weiterhin jede Spur. Die Carabinieri suchen nach den Fahrrädern.