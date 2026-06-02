Demnach steht der Verdacht des Vierfachmordes im Raum. Die Opfer, pakistanische Erntearbeiter, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sueditalien-vier-tote-in-ausgebranntem-auto-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">waren am Montag in einem Minivan entdeckt worden, der an einer Tankstelle in der Gemeinde Amendolara in der süditalienischen Region Kalabrien in Flammen aufgegangen war.<\/a><BR \/><BR \/>Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Ansa ebenfalls um Pakistaner handeln. Die Behörden kamen ihnen nach der Auswertung der Aufnahmen von Überwachungskameras auf die Spur. Darin soll zu sehen sein, wie sie die Autotüren blockieren und offenbar eine brennbare Flüssigkeit ins Fahrzeug werfen. Die vier Opfer seien bei lebendigem Leib verbrannt worden, hieß es.<BR \/><BR \/>In der Region Kalabrien werden viele Menschen aus dem asiatischen Raum zu Billigstlöhnen in der Landwirtschaft beschäftigt. An den Arbeitsbedingungen und auch an der Behandlung von ausländischen Erntehelfern außerhalb der Felder gibt es in Italien immer wieder viel Kritik.