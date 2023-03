Zwei Festnahmen nach mutmaßlicher Messer-Attacke in Wien

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 17- und einen 23-Jährigen. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. „Die Tatwaffe wurde aber noch nicht sichergestellt“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber der Austria Presse Agentur.Die Verdächtigen mit afghanischer Staatsbürgerschaft sollen am Freitagnachmittag mit einem Pkw in die Hagenmüllergasse in Wien-Landstraße gefahren sein und dort auf ihren 18-jährigen Landsmann eingestochen haben. Die Polizei stellte daraufhin das Auto sicher und kam den mutmaßlichen Tätern so auf die Spur. „Dadurch konnte die Wohnadresse von einem der Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Sie befindet sich unweit des Tatortes“, hieß es.Die WEGA nahm die beiden Männer am Freitag in der Wohnung fest. Dort fanden die Beamten unter anderem auch Drogen. Das Opfer wurde am Freitag in einem Spital notoperiert und befindet sich außer Lebensgefahr. Die Vernehmungen aller drei Männer stehen noch aus. Die Polizei ermittelt aktuell noch zum Motiv des Angriffs.