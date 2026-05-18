<BR \/>Entsetzen in Pollena Trocchia in der Provinz Neapel: In der 12.000-Einwohner-Gemeinde wurden zwei Frauen leblos auf der Baustelle eines Gebäudes gefunden, dessen Bauarbeiten mehrfach unterbrochen worden waren. Bei den Opfern handelt sich um eine 29-Jährige aus der Provinz Caserta und eine 49-Jährige ukrainischer Herkunft. <BR \/><BR \/>Der Verdacht eines Doppelmordes, der sich bereits in den ersten Stunden abgezeichnet hatte, bestätigte sich, als die Carabinieri einen Verdächtigen aus der Gemeinde Sant'Anastasia festnahmen: Der 48-jährige Mann, Mario Landolfi, wurde lange verhört und gestand schließlich seine Verantwortung für den Doppelmord. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314249_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach seiner Darstellung, die von den Ermittlern wegen ihrer Widersprüche noch überprüft wird, soll er die Frauen, zwei Prostituierte, an zwei verschiedenen Tagen am vergangenen Samstag und am Sonntag nach Geschlechtsverkehr getötet haben, weil er sie nicht bezahlen wollte.<BR \/><BR \/> Der Mann erklärte er habe nach Kokainkonsum mit der 29-Jährigen gestritten, die von ihm mehr Geld als anfangs vereinbart gefordert hatte. Laut den Ermittlern soll der Mann die Frau nach einem Gerangel von dem sechsstöckigen Gebäude in die Tiefe gestoßen haben. Erst die von der Justiz angeordnete Obduktion wird klären, ob sie sofort starb, oder ob sie einen langen Todeskampf erlitt. Auch die ukrainische Frau habe eram Tag danach im Streit um Geld ermordet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314252_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf die Spur des Doppelmordes brachte die Carabinieri ein Paar, das sich am Sonntagabend in der Gegend aufgehalten hatte: Die beiden sahen, wie der Verdächtige zusammen mit einer Frau das verlassene Gebäude betrat. Einige Zeit später bemerkten sie, dass der Mann allein wieder herauskam, jedoch mit einer Frauenhandtasche in der Hand. Anschließend setzte er sich in sein Auto und fuhr davon. Das misstrauisch gewordene Paar alarmierte daraufhin den Notruf 112.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314255_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft von Nola hatte sich am Abend davor der erste Mord ereignet. Zum Fall des Doppelmordes äußerte sich auch der Bürgermeister von Pollena Trocchia, Carlo Esposito: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ermittler vollständig aufklären werden, was geschehen ist“.