Können Sternschnuppen überhaupt Wünsche erfüllen? Der Astrophysiker und Direktor des Naturmuseums David Gruber schmunzelt. „Bei mir hat es bisher noch nicht funktioniert. Angeblich müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Man muss der einzige Mensch auf der Welt sein, der die Sternschnuppe gesehen hat, und man darf den Wunsch nicht laut aussprechen. Einen Versuch ist es allemal wert. Es schadet bestimmt nicht“, sagt er und lacht.<h3>\r\nSternschnuppenstrom der Perseiden<\/h3>Und dazu bekommt man in der Zeit vom 17. Juli bis zum 24. August allerhand Gelegenheit. Dann kreuzt nämlich die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Staubspur eines Kometen. Dabei dringen zahllose Staubpartikel in die Erdatmosphäre ein, wo sie verglühen und hell leuchtende Streifen am Nachthimmel hinterlassen. Dieser alljährliche Sternschnuppenstrom wird Perseiden genannt. „Er ist vor allem deshalb so bekannt, weil man sich im Sommer gerne im Freien aufhält“, sagt Gruber. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75824321_quote" \/><BR \/><BR \/>Dabei gelten beispielsweise die Geminiden, ein Sternschnuppenstrom, der Mitte Dezember zu sehen ist, sogar als der stärkste Sternschnuppenstrom des Jahres. Aber wer bleibt im Winter schon stundenlang in der Kälte sitzen? <BR \/><BR \/>Der Name der Sternschnuppenströme leitet sich von jenen Sternbildern ab, in denen ihr Radiant liegt, also jener Punkt am Himmel, von dem aus die Sternschnuppen scheinbar ihren Anfang nehmen. Dieser liegt bei den Perseiden im Sternbild Perseus, bei den Geminiden im Sternbild Zwillinge (lat. Gemini). <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6a70b6b3aaedf3b058e5c125" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die besten Chancen auf besonders viele Sternschnuppen bestehen in der Nacht vom 12. auf den 13. August. <h3>\r\nPartielle Sonnenfinsternis über Südtirol<\/h3>Am 12. August steht heuer noch ein zweites astronomisches Highlight an: eine partielle Sonnenfinsternis. „Über Spanien, Island oder Grönland wird eine totale Sonnenfinsternis zu sehen sein, hierzulande zeigt sie sich partiell. Der Mond wird die Sonne dabei großteils verdecken.“ <BR \/><BR \/>Ab 19.25 Uhr geht es los. Um keine bleibenden Schäden an den Augen zu riskieren, sollte man die Sonnenfinsternis nur mit einer speziellen Sonnenfinsternisbrille beobachten. Diese ist im Online-Handel, aber auch im Naturmuseum erhältlich. „Da die Sonnenfinsternis rund um die Zeit des Sonnenuntergangs stattfindet, sollte man sich einen hochgelegenen Ort mit freier Sicht nach Nordwesten suchen, um das Naturschauspiel möglichst lange verfolgen zu können“, rät der Experte.<h3>\r\nZurück zur Dunkelheit<\/h3>Am besten lassen sich Sternschnuppen an möglichst dunklen Orten beobachten. Doch solche Plätze werden immer seltener. „Die Lichtverschmutzung hat weltweit in den vergangenen Jahrzehnten massiv zugenommen – an manchen Orten in Südtirol um bis zu vier Prozent pro Jahr“, weiß Gruber. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75824325_quote" \/><BR \/><BR \/>Mit drastischen Folgen: Sternschnuppen und andere Phänomene sind an immer weniger Orten zu sehen. „Wir verlieren den Blick auf den Sternenhimmel“, so der Experte. <BR \/><BR \/>In Südtirol gelten seit Juli 2022 strengere Bestimmungen, die die Lichtverschmutzung einschränken sollen. Zwar hat sich seither vor allem bei der öffentlichen Beleuchtung einiges getan, bei der privaten Beleuchtung gibt es jedoch noch Verbesserungspotenzial. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit künstlichem Licht ist wichtig, weil es den menschlichen Schlafrhythmus beeinträchtigt und negative Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen hat“, sagt Gruber. <BR \/><BR \/>Schon mit wenigen Maßnahmen lasse sich viel erreichen: Beleuchtet werden sollte nur, was tatsächlich notwendig ist – und nur zu Zeiten, an denen es erforderlich ist. Außerdem sollte die Beleuchtung nicht heller als nötig sein und möglichst warmes, gelbliches Licht verwendet werden. Denn ein schöner Sternenhimmel lässt sich nur unter einem möglichst dunklen Himmel richtig genießen. <h3>Tipps für eine erfolgreiche Beobachtung<\/h3><b>Freie Sicht auf den Himmel<\/b>: Grundsätzlich empfiehlt es sich einen dunklen Ort aufzusuchen. Je dunkler die Umgebung ist, desto besser die Chancen. Besonders gut lassen sich Sternschnuppen an hochgelegenen Orten beobachten.<BR \/><BR \/><b>Die besten Chancen hat man in der zweiten Nachthälfte<\/b>, also von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden.<BR \/><BR \/><b>Keine besondere Ausrüstung notwendig<\/b>; weder ein Feldstecher noch ein Teleskop. Am besten scannt man den Himmel mit bloßem Auge ab, da so ein möglichst großer Bereich des Himmels überblickt werden kann.<BR \/><BR \/><b>Last but not least: geduldig sein!<\/b>