Zwei italienische Terrorverdächtige stellen sich in Frankreich

Dabei handelt es sich laut ANSA um Luigi Bergamin und Raffaele Ventura.Bergamin soll den Mord an Feldwebel Antonio Santoro in Udine 1978 geplant haben, der von Cesare Battisti vollstreckt wurde.Ein weiterer Mann werde noch gesucht, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizquellen.Adriano Sabbadin, Sohn des Metzgers Lino, der 1979 von den Roten Brigaden ermordet wurde, zeigte sich erleichtert über die Nachricht, das Bergamin sich gestellt hatte: „Jetzt kann er für seine Sünden büßen.“Der Élyséepalast bestätigte, dass nach intensiven Verhandlungen mit Italien die Namen von 10 Verdächtigen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden. Über das Thema Auslieferung gab es jahrzehntelang Streit zwischen Rom und Paris.Die linksextremistischen Roten Brigaden hatten in Italien in den 1970er und 1980er Jahren zahlreiche Mordanschläge verübt. Viele Mitglieder suchten im Nachbarland Frankreich Zuflucht.Italienische Medien berichteten am Donnerstag, es dürfte viele Monate oder sogar Jahre dauern, bis die Auslieferungsverfahren abgeschlossen werden könnten. Justizministerin Marta Cartabia sagte der Zeitung „La Repubblica“, es werde nun „Fall für Fall“ rechtlich geprüft, ob die Voraussetzungen für die von Rom beantragten Auslieferungen gegeben seien.

dpa