„Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich mit Giulia sprechen konnte - und doch sind schon zwei Jahre vergangen. Jeder Tag bringt seine Dosis Schmerz. Aber es gibt auch die Freude und Dankbarkeit dafür, mit ihr gelebt zu haben“, erklärt er . Der Täter Turetta hat kürzlich auf Einspruch gegen die lebenslange Haft verzichtet. <BR \/><BR \/>„Es gibt Schmerzen, die niemals gelindert werden können, egal welche Strafe verhängt wird. Beharrlich zu sein, um vor Gericht die Anerkennung der erschwerenden Umstände wie Verfolgung und Grausamkeit zu fordern, würde bedeuten, weiter zu kämpfen. Aber wofür? Es gab bereits ein Urteil mit lebenslanger Haft“, meint Cecchettin. <h3>\r\n„Die Gesellschaft ist immer noch patriarchalisch“<\/h3>„Manchmal muss man rational handeln und seine Energie für Dinge einsetzen, die wirklich wichtig sind, und nicht für eine Anerkennung, die nur ein juristisches Verfahren wäre. Noch zwei oder drei Jahre Prozess würden nichts Konkretes bringen, und für mich wäre es sehr belastend. Ich möchte mich lieber auf Dinge konzentrieren, die Werte schaffen“. Was die heutigen Gesellschaft betrifft sagt Cecchettin: „Die Gesellschaft ist immer noch patriarchalisch. Dieses Konzept ist tief in Sprache, sexistischen Stereotypen und alltäglichen Gepflogenheiten verankert. Gesetzlich wurde schon viel erreicht, aber die anerzogene Grundlage unserer Gesellschaft entfernt sich nur schwer vom Modell des dominanten Mannes.“<BR \/><h3>\r\nZentren überlastet<\/h3>In einer Ansprache vor dem Parlament in Rom kritisierte Cecchettin, dass die Zentren zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen unzulänglich seien. Er selbst habe eine Stiftung in Giulias Namen gegründet, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. „Was kann man noch tun? Organisationen unterstützen, die Gewaltzentren finanziell fördern. Sie sind noch immer unzureichend. Laut dem Bericht Staat-Regionen wären mindestens zehnmal so viele nötig. Daher ist klar, dass viele Frauen keine Hilfe finden, weil die Zentren von zu vielen Anfragen überlastet sind. Was die Institutionen tun können, ist, die Existenzsicherung und ausreichende Kapazitäten zu gewährleisten. Und gegebenenfalls mit den Organisationen, die die Anti-Gewalt-Zentren leiten, zu sprechen, um zu verstehen, wie man die Anzahl dieser Zentren anpassen kann“, so Cecchettin. <h3>\r\nFemizid an Giulia<\/h3>Filippo Turetta hatte vor Gericht gestanden, in der Nacht vom 11. auf den 12. November 2023 seine Ex-Freundin angegriffen und ihr in 20 qualvollen Minuten 75 Messerstiche versetzt zu haben. Anschließend lud er ihre Leiche in sein Auto und floh. Er legte den entstellten Körper in der Nähe des Barcis-Sees in Friaul-Julisch Venetien ab, wo er nach einigen Tagen gefunden wurde. Turettas Flucht endete rund tausend Kilometer später auf der Autobahn bei Leipzig in Deutschland.