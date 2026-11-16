Die beiden nur zwei Tage alte „Pamperlen“ hatten sich verirrt und waren ohne ihre Herde unterwegs, wie die Freiwillige Feuerwehr Salurn auf Facebook schreibt.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise gelang es den Einsatzkräften, die Tiere einzusammeln Auch der Hirte konnte rasch ausfindig gemacht werden und die beiden Ausreißer konnten ihm wohlbehalten übergeben werden.<BR \/><BR \/> Der nicht alltägliche Einsatz nahm damit ein glückliches Ende.<BR \/>Auch eine Einheit der Carabinieri war am Einsatz beteiligt.