Die Rede ist von den geplanten Kreisverkehren bei der Reschenbrücke sowie vor der Palermobrücke im Bereich der Industriezone (siehe Grafiken weiter unten).<BR \/><BR \/>Der Stadtrat hat am Donnerstag die endgültigen Projekte für beide Kreuzungen genehmigt. Die Arbeiten sollen im Herbst bzw. Winter 2026 beginnen und bis Herbst 2027 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten von 4,1 Millionen Euro, werden vollständig von der Stadtgemeinde finanziert.<h3>\r\nVerkehr soll „flüssiger werden“<\/h3>An der Kreuzung bei der Reschenbrücke wird ein Kreisverkehr auf der Höhe der Q8-Tankstelle entstehen. „Aktuell ist die Kreuzung ziemlich gefährlich und unübersichtlich. Mit dem Rondell wollen wir den Verkehr flüssiger gestalten“, erklärte Ivan Moroder, Mobilitätsdirektor der Gemeinde Bozen gestern. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334694_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Verkehrsteilnehmer, die die Eisackuferstraße verlassen und auf die Reschenbrücke fahren möchten, müssen den Kreisverkehr nicht benutzen, für sie wird es eine eigene Fahrspur geben. Neu wird zudem auch sein, dass alle Ampeln automatisch auf Rot schalten, wenn sich ein Linienbus dem Kreisverkehr nähert.<h3>\r\nNeuer Kreisverkehr zwischen Palermo- und Pacinotti-Straße<\/h3>Gleichzeitig wird es auch etwas weiter südöstlich zu einer Änderung kommen. Beim Rondell an der Torricelli-Straße ist es derzeit bereits möglich, nach links in die Volta-Straße einzubiegen. „Allerdings geschieht dieses Manöver mitten im Kreisverkehr, was nicht optimal ist“, betonte Moroder. Deshalb werde die Torricelli-Straße von zwei auf drei Fahrspuren erweitert, wobei die linke künftig nur in die Volta-Straße führen wird. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334697_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ebenfalls neu geregelt wird die Kreuzung zwischen Palermo- und Pacinotti-Straße. „Dort wird ovaler Kreisverkehr errichtet, der es künftig ermöglicht, von der Pacinotti-Straße kommend auf die Palermobrücke zu fahren, die in beiden Fahrtrichtungen freigegeben sein wird“, unterstrich Moroder. Damit sei künftig nicht mehr der zeitraubende Umweg über die Galilei- und Eisackuferstraße nötig. Auch in der Pacinotti-Straße wird die Fahrbahn vor dem Rondell von zwei auf drei Spuren erhöht – die linke Fahrspur ist ausschließlich für jene Verkehrsteilnehmer vorgesehen, die den Anstieg zur Palermobrücke nehmen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334700_image" \/><\/div>