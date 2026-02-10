Dies bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Wie die beiden Personen ums Leben kamen, war vorerst unklar. <BR \/><BR \/>Nähere Informationen bzw. Hintergründe lagen vorerst nicht vor. Das Tiroler Landeskriminalamt nahm entsprechende Ermittlungen auf.<BR \/><BR \/>Laut tt.com, die als erstes über die Leichenfunde berichtete, soll es sich bei den Toten um eine Mutter und ihren Sohn handeln. Eine Bestätigung gab es dafür aber vorerst nicht.<BR \/><BR \/><i>Wir halten Sie auf dem Laufenden.<\/i>